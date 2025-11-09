donk on bonk Pris idag

Livepriset för donk on bonk (DONK) idag är --, med en förändring på 9.50% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DONK till USD är-- per DONK.

donk on bonk rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 15,012.87, med ett cirkulerande utbud på 68.97B DONK. Under de senaste 24 timmarna handlades DONK mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DONK med -1.05% under den senaste timmen och -27.61% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

donk on bonk (DONK) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 15.01K$ 15.01K $ 15.01K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 15.01K$ 15.01K $ 15.01K Cirkulationsutbud 68.97B 68.97B 68.97B Totalt utbud 68,966,770,583.8497 68,966,770,583.8497 68,966,770,583.8497

Det aktuella börsvärdet för donk on bonk är $ 15.01K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av DONK är 68.97B, med ett totalt utbud på 68966770583.8497. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 15.01K.