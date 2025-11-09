Domi Pris idag

Livepriset för Domi (DOMI) idag är $ 0.00301607, med en förändring på 2.73% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DOMI till USD är$ 0.00301607 per DOMI.

Domi rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,383,595, med ett cirkulerande utbud på 460.00M DOMI. Under de senaste 24 timmarna handlades DOMI mellan $ 0.00299802 (lägsta) och $ 0.00311785 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.407925, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00258025.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DOMI med -1.49% under den senaste timmen och -12.83% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Domi (DOMI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.01M$ 3.01M $ 3.01M Cirkulationsutbud 460.00M 460.00M 460.00M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Domi är $ 1.38M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av DOMI är 460.00M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.01M.