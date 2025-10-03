Utforska DOLR AI(DOLR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DOLR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska DOLR AI(DOLR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DOLR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

DOLR AI (DOLR) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för DOLR AI(DOLR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M Totalt utbud: $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B Cirkulerande utbud $ 652.31M $ 652.31M $ 652.31M FDV (värdering efter full utspädning): $ 2.21M $ 2.21M $ 2.21M Högsta någonsin: $ 0.01501878 $ 0.01501878 $ 0.01501878 Lägsta någonsin: $ 0.00172111 $ 0.00172111 $ 0.00172111 Aktuellt pris: $ 0.00208612 $ 0.00208612 $ 0.00208612 Läs mer om priset på DOLR AI(DOLR) Köp DOLR nu! DOLR AI (DOLR) Information Decentralised Open Ledger for Responsible Social Cloud or DOLR AI is a blockchain-powered infrastructure which provides a comprehensive and seamless platform for companies, developers, and users to build, scale, and innovate in a decentralised ecosystem. Built as a Layer 2 solution on the Internet Computer Protocol (ICP), DOLR AI extends ICP’s capabilities to create a decentralised, user-owned social cloud. Each user is assigned a dedicated canister, ensuring autonomous data ownership, execution, and interaction while benefiting from ICP’s serverless and scalable infrastructure. By networking these user-owned canisters, DOLR AI forms a dynamic and scalable social graph—a decentralised ecosystem that currently connects over 500,000 users, enabling seamless interaction while ensuring privacy, security, and consent-based data sharing. This social graph serves as the foundation of the DOLR AI cloud, allowing businesses to engage with an interconnected user base without relying on centralised intermediaries. By harnessing ICP's scalability using canister smart contracts, DOLR AI removes the barriers associated with user acquisition and growth, allowing companies the opportunity to build and grow responsibly while respecting user autonomy. Officiell webbplats: https://dolr.ai This social graph serves as the foundation of the DOLR AI cloud, allowing businesses to engage with an interconnected user base without relying on centralised intermediaries. By harnessing ICP's scalability using canister smart contracts, DOLR AI removes the barriers associated with user acquisition and growth, allowing companies the opportunity to build and grow responsibly while respecting user autonomy. Officiell webbplats: https://dolr.ai DOLR AI (DOLR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i DOLR AI (DOLR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet DOLR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många DOLR-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår DOLR:s tokenomics, utforska DOLR-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för DOLR Vill du veta vart DOLR kan vara på väg? På DOLR sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se DOLR-tokens prisförutsägelse nu! 