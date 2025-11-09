Doll Face Pris idag

Livepriset för Doll Face (DOLL) idag är --, med en förändring på 0.05% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DOLL till USD är-- per DOLL.

Doll Face rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 15,327.9, med ett cirkulerande utbud på 100.00M DOLL. Under de senaste 24 timmarna handlades DOLL mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00248624, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DOLL med -- under den senaste timmen och -25.79% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Doll Face (DOLL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 15.33K$ 15.33K $ 15.33K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 15.33K$ 15.33K $ 15.33K Cirkulationsutbud 100.00M 100.00M 100.00M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

