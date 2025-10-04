Utforska DOKI(DOKI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DOKI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska DOKI(DOKI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DOKI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

DOKI (DOKI) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för DOKI(DOKI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 7.20K Totalt utbud: $ 170.00M Cirkulerande utbud $ 152.01M FDV (värdering efter full utspädning): $ 8.05K Högsta någonsin: $ 0.01352228 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0 DOKI (DOKI) Information In the mystical realms of the Odin Protocol, a whimsical tale unfolds with DOKI, a tiny dragon with a heart full of wonder. Hailing from a legacy shrouded in mystery, DOKI is the sole survivor of his kind, the last dragon in a world of forgotten lore. His sole window to the vast expanse of the cosmos is through X - his mystical connection to the world, manifested through the ethereal platform of Twitter. Officiell webbplats: https://dokicoin.io/ DOKI (DOKI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i DOKI (DOKI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet DOKI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många DOKI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.