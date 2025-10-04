Utforska dogwithSHDZ(SHDZ) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SHDZ-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska dogwithSHDZ(SHDZ) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SHDZ-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

dogwithSHDZ (SHDZ) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för dogwithSHDZ(SHDZ), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 55.78K
Totalt utbud: $ 1.00B
Cirkulerande utbud $ 1.00B
FDV (värdering efter full utspädning): $ 55.78K
Högsta någonsin: $ 0.0012572
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

dogwithSHDZ (SHDZ) Information

$SHDZ (Dog with SHDZ) is a fun and community-driven memecoin centered around a dog mascot wearing sunglasses. The project aims to blend humor, creativity, and the spirit of crypto culture, offering a token that goes beyond typical memecoins. With its fair launch on Pump.fun, $SHDZ ensures transparency and equal opportunity for all participants. The token is designed to create a vibrant, engaged community that shares a love for memes, lightheartedness, and the festive side of crypto. While the project celebrates inclusivity and fun, $SHDZ is also exploring future utility and expanding its presence through strategic partnerships, listings, and community-driven initiatives. The mascot's love for Christmas vibes adds a unique, seasonal twist to the brand, further distinguishing $SHDZ in the memecoin landscape.

Officiell webbplats: https://www.dogwithshdz.xyz/

dogwithSHDZ (SHDZ) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i dogwithSHDZ (SHDZ) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet SHDZ-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många SHDZ-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn