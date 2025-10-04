Utforska DOGMOM(DOGMOM) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DOGMOM-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska DOGMOM(DOGMOM) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DOGMOM-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

DOGMOM (DOGMOM) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för DOGMOM(DOGMOM), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik.

Marlknadsvärde: $ 6.59K
Totalt utbud: $ 908.57M
Cirkulerande utbud $ 908.57M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 6.59K
Högsta någonsin: $ 0.00061593
Lägsta någonsin: $ 0.00000436
Aktuellt pris: $ 0

DOGMOM (DOGMOM) Information

DOGMOM is a wholesome meme project built on the Solana blockchain. At first glance, it's all smiles — a loving mother Shiba Inu cooking meals, pushing swings, and raising her pups with care and devotion. But this isn't just another feel-good meme. DOGMOM is a tribute to the strength, resilience, and quiet power of maternal love. Behind every gentle smile is a protector, a teacher, a provider — the backbone of the pack. In a sea of chaos and degeneracy, DOGMOM stands tall as a symbol of warmth and stability. It's not just about memes; it's about building a cozy, loyal, and fiercely united community. Much love. Very mom. So care. This is DOGMOM — a reminder that in the wild world of Web3, sometimes the softest touch leaves the deepest impact.

Officiell webbplats: https://dogmomsolana.com

DOGMOM (DOGMOM) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i DOGMOM (DOGMOM) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet DOGMOM-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många DOGMOM-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.