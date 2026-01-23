DogKing On XLayer Pris idag

Livepriset för DogKing On XLayer (DOGKING) idag är $ 0, med en förändring på 1.06% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DOGKING till USD är$ 0 per DOGKING.

DogKing On XLayer rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 10,741.61, med ett cirkulerande utbud på 210.00B DOGKING. Under de senaste 24 timmarna handlades DOGKING mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DOGKING med +0.39% under den senaste timmen och -4.40% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

DogKing On XLayer (DOGKING) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 10.74K$ 10.74K $ 10.74K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 10.74K$ 10.74K $ 10.74K Cirkulationsutbud 210.00B 210.00B 210.00B Totalt utbud 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

