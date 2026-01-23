DogKing On XLayer Pris (DOGKING)
Livepriset för DogKing On XLayer (DOGKING) idag är $ 0, med en förändring på 1.06% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DOGKING till USD är$ 0 per DOGKING.
DogKing On XLayer rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 10,741.61, med ett cirkulerande utbud på 210.00B DOGKING. Under de senaste 24 timmarna handlades DOGKING mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig DOGKING med +0.39% under den senaste timmen och -4.40% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för DogKing On XLayer är $ 10.74K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av DOGKING är 210.00B, med ett totalt utbud på 210000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 10.74K.
+0.39%
-1.05%
-4.40%
-4.40%
Under dagen var prisförändringen på DogKing On XLayer till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på DogKing On XLayer till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på DogKing On XLayer till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på DogKing On XLayer till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|-1.05%
|30 dagar
|$ 0
|+14.58%
|60 dagar
|$ 0
|+11.94%
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på DogKing On XLayer potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
|Tid (UTC+8)
|Typ
|Information
|01-22 19:16:51
|Branschuppdateringar
Over $2.1 Billion in Crypto Options Expiring Tomorrow, BTC Maximum Pain Point at $92,000
|01-22 13:05:02
|Branschuppdateringar
U.S. spot Ethereum ETFs saw net outflows of $287 million yesterday, marking two consecutive trading days of net outflows
|01-22 12:06:30
|Branschuppdateringar
Bitcoin deposit sentiment intensifies, with a net inflow of 7,111.20 BTC into CEX in the past 24 hours
|01-20 22:09:49
|Branschuppdateringar
Spot gold surged in the short term, breaking through $4,740/oz, hitting a new high
|01-20 13:14:57
|Branschuppdateringar
Trump Comments on EU Tariffs, Gold Breaks New All-Time High, Bitcoin Drops Briefly
|01-19 16:31:41
|Branschuppdateringar
Privacy Sector Sees Relay Rally, DUSK Surges Over 120% in a Single Day
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.