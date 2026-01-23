BörsDEX+
Livepriset för DogKing On XLayer idag är 0 USD.DOGKING börsvärdet är 10,741.61 USD. Följ prisuppdateringar för DOGKING till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för DogKing On XLayer idag är 0 USD.DOGKING börsvärdet är 10,741.61 USD. Följ prisuppdateringar för DOGKING till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

DogKing On XLayer Logotyp

DogKing On XLayer Pris (DOGKING)

Onoterad

1 DOGKING-till-USD pris i realtid:

--
----
-1.00%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
DogKing On XLayer (DOGKING) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2026-01-23 06:49:03 (UTC+8)

DogKing On XLayer Pris idag

Livepriset för DogKing On XLayer (DOGKING) idag är $ 0, med en förändring på 1.06% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DOGKING till USD är$ 0 per DOGKING.

DogKing On XLayer rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 10,741.61, med ett cirkulerande utbud på 210.00B DOGKING. Under de senaste 24 timmarna handlades DOGKING mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DOGKING med +0.39% under den senaste timmen och -4.40% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

DogKing On XLayer (DOGKING) Marknadsinformation

$ 10.74K
$ 10.74K$ 10.74K

--
----

$ 10.74K
$ 10.74K$ 10.74K

210.00B
210.00B 210.00B

210,000,000,000.0
210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för DogKing On XLayer är $ 10.74K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av DOGKING är 210.00B, med ett totalt utbud på 210000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 10.74K.

DogKing On XLayer Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.39%

-1.05%

-4.40%

-4.40%

DogKing On XLayer (DOGKING) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på DogKing On XLayer till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på DogKing On XLayer till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på DogKing On XLayer till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på DogKing On XLayer till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-1.05%
30 dagar$ 0+14.58%
60 dagar$ 0+11.94%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för DogKing On XLayer

DogKing On XLayer (DOGKING) Prisprognos för 2030 (om 4 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DOGKING $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
DogKing On XLayer (DOGKING) Prisprognos för 2040 (om 14 år)

År 2040 skulle priset på DogKing On XLayer potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du veta vad DogKing On XLayer-priset kommer att vara 2026–2027? Besök vår prisprognos-sida för prisprognoser för DOGKING under de kommande åren 2026–2027 genom att klicka på DogKing On XLayer prisprognoser.

DogKing On XLayer (DOGKING) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om DogKing On XLayer

DogKing On XLayer (DOGKING) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
01-22 19:16:51Branschuppdateringar
Over $2.1 Billion in Crypto Options Expiring Tomorrow, BTC Maximum Pain Point at $92,000
01-22 13:05:02Branschuppdateringar
U.S. spot Ethereum ETFs saw net outflows of $287 million yesterday, marking two consecutive trading days of net outflows
01-22 12:06:30Branschuppdateringar
Bitcoin deposit sentiment intensifies, with a net inflow of 7,111.20 BTC into CEX in the past 24 hours
01-20 22:09:49Branschuppdateringar
Spot gold surged in the short term, breaking through $4,740/oz, hitting a new high
01-20 13:14:57Branschuppdateringar
Trump Comments on EU Tariffs, Gold Breaks New All-Time High, Bitcoin Drops Briefly
01-19 16:31:41Branschuppdateringar
Privacy Sector Sees Relay Rally, DUSK Surges Over 120% in a Single Day

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.