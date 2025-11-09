doginblock Pris idag

Livepriset för doginblock (DIB) idag är $ 0.00000534, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DIB till USD är$ 0.00000534 per DIB.

doginblock rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,331.02, med ett cirkulerande utbud på 998.42M DIB. Under de senaste 24 timmarna handlades DIB mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00004599, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0000053.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DIB med -- under den senaste timmen och -13.14% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

doginblock (DIB) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.33K$ 5.33K $ 5.33K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.33K$ 5.33K $ 5.33K Cirkulationsutbud 998.42M 998.42M 998.42M Totalt utbud 998,416,171.135828 998,416,171.135828 998,416,171.135828

