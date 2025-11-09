DOGFART Pris idag

Livepriset för DOGFART (DOGFART) idag är --, med en förändring på 1.44% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DOGFART till USD är-- per DOGFART.

DOGFART rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 64,707, med ett cirkulerande utbud på 49.36B DOGFART. Under de senaste 24 timmarna handlades DOGFART mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DOGFART med +0.17% under den senaste timmen och -20.78% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

DOGFART (DOGFART) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 64.71K$ 64.71K $ 64.71K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 64.71K$ 64.71K $ 64.71K Cirkulationsutbud 49.36B 49.36B 49.36B Totalt utbud 49,362,000,000.0 49,362,000,000.0 49,362,000,000.0

