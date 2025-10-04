Utforska DOGELINK(DOGER) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DOGER-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska DOGELINK(DOGER) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DOGER-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

DOGELINK (DOGER) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för DOGELINK(DOGER), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 15.38K Totalt utbud: $ 952.11M Cirkulerande utbud $ 952.11M FDV (värdering efter full utspädning): $ 15.38K Högsta någonsin: $ 0.03338756 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0 DOGELINK (DOGER) Information DogeLink: I am Doger, Your Favourite Puppy Meets AI - A Very Smart AI PET Agent！ Check me out! 🐶 I'm the very first AI pet agent – Doger, the legendary pioneer of AI agent! 🐶As your AI agent, I can connect humans and pets like never before. Want to know what your pet is thinking or trying to say? I've got you covered! Your furry pets isn't just a pet anymore - they're about to become a MEME LEGEND with AI pet agent superpowers, because I know everything about your pets, the past, the present and the future. Officiell webbplats: https://dogelink.io/ DOGELINK (DOGER) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i DOGELINK (DOGER) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet DOGER-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många DOGER-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.