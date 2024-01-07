Dogei (DOGEI) Tokenomics
Dogei (DOGEI) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Dogei(DOGEI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Dogei (DOGEI) Information
Dogei, launched on 7/1/2024, is a community-driven project designed as a safe haven for investors. Born from the idea of protecting against scams, it offers a place to invest securely and be part of something bigger. Dogei's story symbolizes resilience, showing that anyone can bounce back from hard times. His slogan, "Be Smart, Buy Red," reflects both his vibrant red color and his ethos. A hand-drawn cousin of Doge from China, Dogei appears in various versions, reflecting his emotions. His iconic OG Ethereum contract (0xe67) is proudly displayed on his legendary hat, and those who join become part of Dogei Club.
Dogei (DOGEI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Dogei (DOGEI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet DOGEI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många DOGEI-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår DOGEI:s tokenomics, utforska DOGEI-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för DOGEI
Vill du veta vart DOGEI kan vara på väg? På DOGEI sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn