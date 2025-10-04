Utforska DogeBoy(DOGB) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DOGB-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska DogeBoy(DOGB) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DOGB-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

DogeBoy (DOGB) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om DogeBoy(DOGB), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. DogeBoy (DOGB) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för DogeBoy(DOGB), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 17.68K Totalt utbud: $ 1.20T Cirkulerande utbud $ 1.20T FDV (värdering efter full utspädning): $ 17.68K Högsta någonsin: $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0 DogeBoy (DOGB) Information DogeBoy token is a MEME token a token created for those who unfortunately, being victims of scams, have lost faith in this world.The main target of the project is to give safety to the people who want to invest and to give earnings to the people who lost in the past.Nowadays, unfortunately many developers aim to create contracts who may be unsellable or contracts that due to high taxes, create a " Farm " in which devs earn marketing money and make people lose despite the big buy pressure, beyond this, there are too many projects from same devs who create everyday a new token just to earn money, and this made people get scared from buying any project.We believe that actually, market conditions seem bad, because people got scared from some of devs who unfortunately cheated them many times, by making them lose a lot of money. Our DogeBoy contract will be super safe. Officiell webbplats: https://www.dogeboy.it Whitepaper: https://my.visme.co/view/1j6q0ejp-g8nlq788zz0d2m9d#s2 DogeBoy (DOGB) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i DogeBoy (DOGB) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet DOGB-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många DOGB-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår DOGB:s tokenomics, utforska DOGB-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för DOGB Vill du veta vart DOGB kan vara på väg? På DOGB sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se DOGB-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. 