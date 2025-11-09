Doge Head Coin Pris idag

Livepriset för Doge Head Coin (DHC) idag är $ 0.38644, med en förändring på 4.15% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DHC till USD är$ 0.38644 per DHC.

Doge Head Coin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 3,892,382, med ett cirkulerande utbud på 10.02M DHC. Under de senaste 24 timmarna handlades DHC mellan $ 0.378127 (lägsta) och $ 0.412342 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.424982, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.03381452.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DHC med -1.22% under den senaste timmen och +26.24% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Doge Head Coin (DHC) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 3.89M$ 3.89M $ 3.89M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.89M$ 3.89M $ 3.89M Cirkulationsutbud 10.02M 10.02M 10.02M Totalt utbud 10,023,217.11050142 10,023,217.11050142 10,023,217.11050142

