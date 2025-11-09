BörsDEX+
Livepriset för Doge Head Coin idag är 0.38644 USD.DHC börsvärdet är 3,892,382 USD.

Doge Head Coin

Doge Head Coin Pris (DHC)

Doge Head Coin Pris idag

Livepriset för Doge Head Coin (DHC) idag är $ 0.38644, med en förändring på 4.15% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DHC till USD är$ 0.38644 per DHC.

Doge Head Coin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 3,892,382, med ett cirkulerande utbud på 10.02M DHC. Under de senaste 24 timmarna handlades DHC mellan $ 0.378127 (lägsta) och $ 0.412342 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.424982, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.03381452.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DHC med -1.22% under den senaste timmen och +26.24% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Doge Head Coin (DHC) Marknadsinformation

Det aktuella börsvärdet för Doge Head Coin är $ 3.89M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av DHC är 10.02M, med ett totalt utbud på 10023217.11050142. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.89M.

Doge Head Coin Prishistorik USD

Doge Head Coin (DHC) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Doge Head Coin till USD $ -0.0167370137998465.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Doge Head Coin till USD $ +0.3685043921.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Doge Head Coin till USD $ +0.4685548674.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Doge Head Coin till USD $ 0.

Prisförutsägelse för Doge Head Coin

Doge Head Coin (DHC) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DHC $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Doge Head Coin (DHC) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Doge Head Coin potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vad är Doge Head Coin (DHC)

Doge Head Coin (DHC) is a meme token built on the Solana blockchain. The project was created to merge community-driven culture with the efficiency of Solana’s fast and low-cost network. DHC launched through a presale on Pinksale and provides secure liquidity via Raydium AMM v2. The project is backed by a SpyWolf smart contract audit and a liquidity lock, which ensures a transparent and verifiable foundation for trading and long-term growth.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Doge Head Coin (DHC) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Doge Head Coin

Hur mycket kommer 1 Doge Head Coin att vara värd år 2030?
Om Doge Head Coin skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Doge Head Coin-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:49:13 (UTC+8)

