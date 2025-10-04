Utforska Doge Caucus(DOGECAUCUS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DOGECAUCUS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Doge Caucus(DOGECAUCUS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DOGECAUCUS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 27.58K $ 27.58K $ 27.58K Totalt utbud: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerande utbud $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 27.58K $ 27.58K $ 27.58K Högsta någonsin: $ 4.58 $ 4.58 $ 4.58 Lägsta någonsin: $ 0.01271748 $ 0.01271748 $ 0.01271748 Aktuellt pris: $ 0.02757771 $ 0.02757771 $ 0.02757771 Läs mer om priset på Doge Caucus(DOGECAUCUS) Köp DOGECAUCUS nu! Doge Caucus (DOGECAUCUS) Information The Bipartisan House DOGE Caucus will lead the partnership between Congress and President Trump's Department of Government Efficiency (DOGE). The nation expects sweeping common-sense reform, and the DOGE Caucus will pave the way for the House of Representatives to streamline government operations and to save taxpayer money. In an unexpected twist of fate, a new type of political movement emerged from Capitol Hill. Enter Doge Caucus, the satirical yet powerful fusion of memes and government efficiency. Inspired by the fictional partnership between Congress and the Department of Government Efficiency (DOGE), this project channels the energy of humor, community, and the meme economy to deliver something truly extraordinary. Whether you're here for the laughs, the memes, or the mission, Doge Caucus represents the intersection of crypto culture and political satire, all wrapped up in one unforgettable project. Inspired by the fictional partnership between Congress and the Department of Government Efficiency (DOGE), this project channels the energy of humor, community, and the meme economy to deliver something truly extraordinary. Whether you're here for the laughs, the memes, or the mission, Doge Caucus represents the intersection of crypto culture and political satire, all wrapped up in one unforgettable project. Officiell webbplats: https://www.dogecaucus.io Doge Caucus (DOGECAUCUS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Doge Caucus (DOGECAUCUS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet DOGECAUCUS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många DOGECAUCUS-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår DOGECAUCUS:s tokenomics, utforska DOGECAUCUS-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för DOGECAUCUS Vill du veta vart DOGECAUCUS kan vara på väg? På DOGECAUCUS sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. 