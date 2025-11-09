Doge Baby Pris (DOGE BABY)
Livepriset för Doge Baby (DOGE BABY) idag är $ 0.04213505, med en förändring på 5.15% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DOGE BABY till USD är$ 0.04213505 per DOGE BABY.
Doge Baby rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 12,640.52, med ett cirkulerande utbud på 300.00K DOGE BABY. Under de senaste 24 timmarna handlades DOGE BABY mellan $ 0.0391158 (lägsta) och $ 0.04442058 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 25.64, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.03141263.
I kortsiktigt resultat, rörde sig DOGE BABY med -- under den senaste timmen och +11.81% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för Doge Baby är $ 12.64K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av DOGE BABY är 300.00K, med ett totalt utbud på 300000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 12.64K.
--
-5.14%
+11.81%
+11.81%
Under dagen var prisförändringen på Doge Baby till USD $ -0.00228552482008132.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Doge Baby till USD $ -0.0413888214.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Doge Baby till USD $ -0.0412735230.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Doge Baby till USD $ -6.6721435724604905.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ -0.00228552482008132
|-5.14%
|30 dagar
|$ -0.0413888214
|-98.22%
|60 dagar
|$ -0.0412735230
|-97.95%
|90 dagar
|$ -6.6721435724604905
|-99.37%
År 2040 skulle priset på Doge Baby potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
The Baby Golden Dog created by the Top 100 Community Alliance was successfully launched. The total Baby Golden Dog was issued only 300,000, with clean contracts and discarded permissions. There were no project parties. Tens of thousands of retail investors and joint ventures would do 10,000U per piece! Now we are jointly created by 86 Community, Pangu Community, Miracle Community, Rocket Community, Pudu Community and other major communities that connect with each other are jointly created. At present, chaos in the currency circle is everywhere. Baby Jindog is willing to be a clear stream in the circle and is a safe haven for the leeks in the currency circle. You must not miss the opportunity, and you will never come again! It takes a year for the whole dog to finish Pangu’s unfinished road! Baby Golden Dog will no longer have a battle!
MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!
|Tid (UTC+8)
|Typ
|Information
|11-08 07:05:00
|Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC
De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet
Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel
Dagens bästa kryptopumpar
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.