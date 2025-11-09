BörsDEX+
Livepriset för Doge Baby idag är 0.04213505 USD.DOGE BABY börsvärdet är 12,640.52 USD. Följ prisuppdateringar för DOGE BABY till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

DOGE BABY prisinformation

Vad är DOGE BABY

DOGE BABY officiell webbplats

DOGE BABY tokenomics

DOGE BABY Prisförutsägelse

1 DOGE BABY-till-USD pris i realtid:

$0.04213505
$0.04213505
-5.10%1D
USD
Doge Baby (DOGE BABY) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:49:06 (UTC+8)

Doge Baby Pris idag

Livepriset för Doge Baby (DOGE BABY) idag är $ 0.04213505, med en förändring på 5.15% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DOGE BABY till USD är$ 0.04213505 per DOGE BABY.

Doge Baby rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 12,640.52, med ett cirkulerande utbud på 300.00K DOGE BABY. Under de senaste 24 timmarna handlades DOGE BABY mellan $ 0.0391158 (lägsta) och $ 0.04442058 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 25.64, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.03141263.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DOGE BABY med -- under den senaste timmen och +11.81% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Doge Baby (DOGE BABY) Marknadsinformation

$ 12.64K
$ 12.64K

--
--

$ 12.64K
$ 12.64K

300.00K
300.00K

300,000.0
300,000.0

Det aktuella börsvärdet för Doge Baby är $ 12.64K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av DOGE BABY är 300.00K, med ett totalt utbud på 300000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 12.64K.

Doge Baby Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0391158
$ 0.0391158
lägsta under 24-timmar
$ 0.04442058
$ 0.04442058
högsta under 24-timmar

$ 0.0391158
$ 0.0391158

$ 0.04442058
$ 0.04442058

$ 25.64
$ 25.64

$ 0.03141263
$ 0.03141263

--

-5.14%

+11.81%

+11.81%

Doge Baby (DOGE BABY) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Doge Baby till USD $ -0.00228552482008132.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Doge Baby till USD $ -0.0413888214.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Doge Baby till USD $ -0.0412735230.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Doge Baby till USD $ -6.6721435724604905.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00228552482008132-5.14%
30 dagar$ -0.0413888214-98.22%
60 dagar$ -0.0412735230-97.95%
90 dagar$ -6.6721435724604905-99.37%

Prisförutsägelse för Doge Baby

Doge Baby (DOGE BABY) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DOGE BABY $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Doge Baby (DOGE BABY) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Doge Baby potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vad är Doge Baby (DOGE BABY)

The Baby Golden Dog created by the Top 100 Community Alliance was successfully launched. The total Baby Golden Dog was issued only 300,000, with clean contracts and discarded permissions. There were no project parties. Tens of thousands of retail investors and joint ventures would do 10,000U per piece! Now we are jointly created by 86 Community, Pangu Community, Miracle Community, Rocket Community, Pudu Community and other major communities that connect with each other are jointly created. At present, chaos in the currency circle is everywhere. Baby Jindog is willing to be a clear stream in the circle and is a safe haven for the leeks in the currency circle. You must not miss the opportunity, and you will never come again! It takes a year for the whole dog to finish Pangu’s unfinished road! Baby Golden Dog will no longer have a battle!

