Doge Baby Pris idag

Livepriset för Doge Baby (DOGE BABY) idag är $ 0.04213505, med en förändring på 5.15% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DOGE BABY till USD är$ 0.04213505 per DOGE BABY.

Doge Baby rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 12,640.52, med ett cirkulerande utbud på 300.00K DOGE BABY. Under de senaste 24 timmarna handlades DOGE BABY mellan $ 0.0391158 (lägsta) och $ 0.04442058 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 25.64, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.03141263.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DOGE BABY med -- under den senaste timmen och +11.81% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Doge Baby (DOGE BABY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 12.64K$ 12.64K $ 12.64K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 12.64K$ 12.64K $ 12.64K Cirkulationsutbud 300.00K 300.00K 300.00K Totalt utbud 300,000.0 300,000.0 300,000.0

