Dogcoin is not just another token; it’s a revolutionary, pure, and honest project in the crypto space. Fully decentralized and built on the Ethereum blockchain, Dogcoin is the crypto pet for everyone. With no presale, no team allocations, and the entire supply secured in liquidity, this is a true community-driven project. Dogcoin represents fairness, transparency, and opportunity. The friendly Dogcoin is here to bring joy and a once-in-a-lifetime, life-changing chance to be part of something monumental. How far can we go with the unstoppable power of a united community? Can Dogcoin reach the stratosphere and become one of the most iconic memecoins in crypto history? In a time of uncertainty in the crypto world, Dogcoin stands out as a beacon of hope and fun. It’s more than just a token; it’s a movement designed to bring people together and create massive potential for long-term success. Join this unique experiment and help us prove that the power of a passionate community knows no limits.
Dogcoin (DCOIN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Dogcoin (DCOIN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet DCOIN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många DCOIN-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
