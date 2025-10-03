Utforska DOGC(DOGC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DOGC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska DOGC(DOGC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DOGC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om DOGC DOGC prisinformation DOGC officiell webbplats DOGC tokenomics DOGC Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / DOGC (DOGC) / Tokenomik / DOGC (DOGC) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om DOGC(DOGC), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD dogc tokenomics Information om dogc DOGC (DOGC) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för DOGC(DOGC), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 2.22M $ 2.22M $ 2.22M Totalt utbud: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerande utbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 2.22M $ 2.22M $ 2.22M Högsta någonsin: $ 0.00030159 $ 0.00030159 $ 0.00030159 Lägsta någonsin: $ 0.00000528 $ 0.00000528 $ 0.00000528 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på DOGC(DOGC) Köp DOGC nu! DOGC (DOGC) Information DogeChaser is a project centered around NFTs and crypto assets. Launched in 2023, it aimed to build an integrated ecosystem. Its NFT minting finished in mid-2024, generating unique digital collectibles with diverse styles. Post-minting, it plans to airdrop Dogc tokens to NFT holders, strengthening the value loop within the community. In November 2024, a trading market will go live, supporting transactions with ETH and Dogc tokens. This market, designed for simplicity and efficiency, allows users to trade NFTs conveniently, with ETH offering liquidity for large deals and Dogc being crucial for internal operations like NFT purchases and fee payments. Technically, it's based on the Ethereum blockchain framework, leveraging smart contracts for automated, transparent, and traceable processes, and is constantly optimizing performance for better user experience while expanding its user community through online and offline activities. Overall, it's about creating a functional and valuable digital asset space where art, technology, and finance converge. DogeChaser is a project centered around NFTs and crypto assets. Launched in 2023, it aimed to build an integrated ecosystem. Its NFT minting finished in mid-2024, generating unique digital collectibles with diverse styles. Post-minting, it plans to airdrop Dogc tokens to NFT holders, strengthening the value loop within the community. In November 2024, a trading market will go live, supporting transactions with ETH and Dogc tokens. This market, designed for simplicity and efficiency, allows users to trade NFTs conveniently, with ETH offering liquidity for large deals and Dogc being crucial for internal operations like NFT purchases and fee payments. Technically, it's based on the Ethereum blockchain framework, leveraging smart contracts for automated, transparent, and traceable processes, and is constantly optimizing performance for better user experience while expanding its user community through online and offline activities. Overall, it's about creating a functional and valuable digital asset space where art, technology, and finance converge. Officiell webbplats: https://dogec.ai DOGC (DOGC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i DOGC (DOGC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet DOGC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många DOGC-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår DOGC:s tokenomics, utforska DOGC-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för DOGC Vill du veta vart DOGC kan vara på väg? På DOGC sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se DOGC-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn