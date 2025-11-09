BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Dogami idag är 0 USD.DOGA börsvärdet är 287,890 USD. Följ prisuppdateringar för DOGA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Dogami idag är 0 USD.DOGA börsvärdet är 287,890 USD. Följ prisuppdateringar för DOGA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om DOGA

DOGA prisinformation

Vad är DOGA

DOGA officiell webbplats

DOGA tokenomics

DOGA Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Dogami Logotyp

Dogami Pris (DOGA)

Onoterad

1 DOGA-till-USD pris i realtid:

$0.00037146
$0.00037146$0.00037146
+1.10%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Dogami (DOGA) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:48:55 (UTC+8)

Dogami Pris idag

Livepriset för Dogami (DOGA) idag är --, med en förändring på 1.15% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DOGA till USD är-- per DOGA.

Dogami rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 287,890, med ett cirkulerande utbud på 774.97M DOGA. Under de senaste 24 timmarna handlades DOGA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.413535, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DOGA med -0.00% under den senaste timmen och -8.29% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Dogami (DOGA) Marknadsinformation

$ 287.89K
$ 287.89K$ 287.89K

--
----

$ 330.21K
$ 330.21K$ 330.21K

774.97M
774.97M 774.97M

888,888,888.0
888,888,888.0 888,888,888.0

Det aktuella börsvärdet för Dogami är $ 287.89K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av DOGA är 774.97M, med ett totalt utbud på 888888888.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 330.21K.

Dogami Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.413535
$ 0.413535$ 0.413535

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

+1.15%

-8.29%

-8.29%

Dogami (DOGA) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Dogami till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Dogami till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Dogami till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Dogami till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0+1.15%
30 dagar$ 0-31.25%
60 dagar$ 0-42.36%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Dogami

Dogami (DOGA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DOGA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Dogami (DOGA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Dogami potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Dogami kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för DOGA prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Dogami Price Prediction.

Vad är Dogami (DOGA)

Discover DOGAMÍ!

A unique play-to-earn AR mobile game supported by the Tezos blockchain, where players adopt and raise beautifully-crafted virtual NFT dogs. DOGAMÍ’s pioneering ecosystem enables users to earn the proprietary utility token $DOGA, the internal currency of the DOGAMÍ metaverse! $DOGA is used to purchase add-ons, upgrade and customize DOGAMÍ, trade items within the game, buy new dogs and interact with other players. It also serves as a governance & staking token offering its holders the ability to decide on the game’s future whilst empowering them through DeFi. Each dog has its own specific attributes that evolve in different stages and players can compete in real-time competitions and events. The better you raise your dog, the more you earn! As you train your dog from a puppy to your best friend, each action you choose earns you $DOGA. Furthermore, $DOGA is required to breed new DOGAMÍ, which can be kept or sold to new owners on secondary marketplaces. DOGAMÍ was created mid 2021 by 4 co-founders and boasts a team of 20 full-time employees - many of whom have extensive experience in game development. It was listed as one of 15 gaming startups to watch in Europe by Sifted. DOGAMÍ was early advised by The Sandbox Co-founder Sebastien Borget. The company successfully raised 6 million dollars through world-famous investors such as Ubisoft, Animoca Brands, XAnge Ventures. Their first NFT drop of 8000 dog avatars sold out in just a few hours propelling them to #1 place in terms of volume traded on major Tezos NFT platform 'Objkt'.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Dogami (DOGA) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Dogami

Hur mycket kommer 1 Dogami att vara värd år 2030?
Om Dogami skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Dogami-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:48:55 (UTC+8)

Dogami (DOGA) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Dogami

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2971
$0.2971$0.2971

+48.55%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0024340
$0.0024340$0.0024340

+247.71%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004333
$0.00004333$0.00004333

+119.94%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.04462
$0.04462$0.04462

+90.60%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001916
$0.000000001916$0.000000001916

+72.45%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00679
$0.00679$0.00679

+50.88%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.