Dogami Pris idag

Livepriset för Dogami (DOGA) idag är --, med en förändring på 1.15% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DOGA till USD är-- per DOGA.

Dogami rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 287,890, med ett cirkulerande utbud på 774.97M DOGA. Under de senaste 24 timmarna handlades DOGA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.413535, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DOGA med -0.00% under den senaste timmen och -8.29% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Dogami (DOGA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 287.89K$ 287.89K $ 287.89K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 330.21K$ 330.21K $ 330.21K Cirkulationsutbud 774.97M 774.97M 774.97M Totalt utbud 888,888,888.0 888,888,888.0 888,888,888.0

Det aktuella börsvärdet för Dogami är $ 287.89K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av DOGA är 774.97M, med ett totalt utbud på 888888888.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 330.21K.