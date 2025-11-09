BörsDEX+
Livepriset för Doctor Mutant idag är 0.00003848 USD.DRMUTANT börsvärdet är 38,524 USD. Följ prisuppdateringar för DRMUTANT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om DRMUTANT

DRMUTANT prisinformation

Vad är DRMUTANT

DRMUTANT officiell webbplats

DRMUTANT tokenomics

DRMUTANT Prisförutsägelse

Doctor Mutant Logotyp

Doctor Mutant Pris (DRMUTANT)

Onoterad

1 DRMUTANT-till-USD pris i realtid:

--
----
+16.10%1D
USD
Doctor Mutant (DRMUTANT) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:06:15 (UTC+8)

Doctor Mutant Pris idag

Livepriset för Doctor Mutant (DRMUTANT) idag är $ 0.00003848, med en förändring på 16.19% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DRMUTANT till USD är$ 0.00003848 per DRMUTANT.

Doctor Mutant rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 38,524, med ett cirkulerande utbud på 1.00B DRMUTANT. Under de senaste 24 timmarna handlades DRMUTANT mellan $ 0.00003257 (lägsta) och $ 0.00003893 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00232529, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00003257.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DRMUTANT med -0.76% under den senaste timmen och -10.06% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Doctor Mutant (DRMUTANT) Marknadsinformation

$ 38.52K
--
$ 38.52K
1.00B
1,000,000,000.0
Det aktuella börsvärdet för Doctor Mutant är $ 38.52K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av DRMUTANT är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 38.52K.

Doctor Mutant Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00003257
lägsta under 24-timmar
$ 0.00003893
högsta under 24-timmar

$ 0.00003257
$ 0.00003893
$ 0.00232529
$ 0.00003257
-0.76%

+16.19%

-10.06%

-10.06%

Doctor Mutant (DRMUTANT) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Doctor Mutant till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Doctor Mutant till USD $ -0.0000123758.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Doctor Mutant till USD $ -0.0000308274.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Doctor Mutant till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0+16.19%
30 dagar$ -0.0000123758-32.16%
60 dagar$ -0.0000308274-80.11%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Doctor Mutant

Doctor Mutant (DRMUTANT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DRMUTANT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Doctor Mutant (DRMUTANT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Doctor Mutant potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Doctor Mutant kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för DRMUTANT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Doctor Mutant Price Prediction.

Vad är Doctor Mutant (DRMUTANT)

Doctor Mutant ($DRMUTANT) is the wild new memecoin born from the creative chaos of Matt Furie, the legendary artist behind Pepe the Frog.

Featured in Furie’s latest book Cortex Vortex, Doctor Mutant isn’t just another coin—it’s a cultural mutation that blends art, humor, and community into one unstoppable force.

Fair launched on the Ethereum network with liquidity burned forever, $DRMUTANT is built to thrive as a true community-driven project.

The lore? Simple: the mutation has begun. Doctor Mutant represents a new chapter in crypto chaos — a blend of art, memes, and mutant energy designed to infect the space with originality.

Think of it as Pepe’s weird, chaotic cousin who escaped the lab and decided to live on-chain.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Doctor Mutant (DRMUTANT) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Doctor Mutant

Hur mycket kommer 1 Doctor Mutant att vara värd år 2030?
Om Doctor Mutant skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Doctor Mutant-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:06:15 (UTC+8)

Doctor Mutant (DRMUTANT) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Doctor Mutant

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.