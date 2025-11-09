Doctor Mutant Pris idag

Livepriset för Doctor Mutant (DRMUTANT) idag är $ 0.00003848, med en förändring på 16.19% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DRMUTANT till USD är$ 0.00003848 per DRMUTANT.

Doctor Mutant rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 38,524, med ett cirkulerande utbud på 1.00B DRMUTANT. Under de senaste 24 timmarna handlades DRMUTANT mellan $ 0.00003257 (lägsta) och $ 0.00003893 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00232529, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00003257.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DRMUTANT med -0.76% under den senaste timmen och -10.06% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Doctor Mutant (DRMUTANT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 38.52K$ 38.52K $ 38.52K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 38.52K$ 38.52K $ 38.52K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

