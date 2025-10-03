Utforska Ditto Staked Aptos(STAPT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om STAPT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Ditto Staked Aptos(STAPT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om STAPT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

MEXC Exchange / Kryptopris / Ditto Staked Aptos (STAPT) / Tokenomik / Ditto Staked Aptos (STAPT) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Ditto Staked Aptos(STAPT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Marlknadsvärde: $ 281.84K $ 281.84K $ 281.84K Totalt utbud: $ 49.29K $ 49.29K $ 49.29K Cirkulerande utbud $ 49.29K $ 49.29K $ 49.29K FDV (värdering efter full utspädning): $ 281.84K $ 281.84K $ 281.84K Högsta någonsin: $ 18.76 $ 18.76 $ 18.76 Lägsta någonsin: $ 2.79 $ 2.79 $ 2.79 Aktuellt pris: $ 5.73 $ 5.73 $ 5.73 Läs mer om priset på Ditto Staked Aptos(STAPT) Köp STAPT nu! Ditto Staked Aptos (STAPT) Information Ditto is the premier liquid staking protocol on Aptos. We aim to create the safest and most robust liquid staking derivative for Aptos that is richly integrated and positioned as the base token on Aptos DeFi. Holding Ditto staked Aptos is like holding Aptos but better — users will be able to use their stAPT across the Aptos DeFi ecosystem while earning yield and securing the network. Users will be able to stake Aptos (APT) with us to receive stAPT — Ditto staked Aptos. With that stAPT, users will then be able to participate in the Aptos DeFi ecosystem, all the while earning yield and securing the network with zero overhead. We intend to make stAPT a key primitive on Aptos, by creating an ecosystem around liquid staking and forming rich integrations we can move towards a world where stAPT is a predominant token not only for yield but for utility too. Users will be easily able to move between stAPT and APT with minimal friction through both swaps on dexes and via staking / unstaking. With all this in place, we believe that holding stAPT will be strictly better than holding APT in the majority of cases for both users and the network. Ditto is the premier liquid staking protocol on Aptos. We aim to create the safest and most robust liquid staking derivative for Aptos that is richly integrated and positioned as the base token on Aptos DeFi. Officiell webbplats: https://www.dittofinance.io/ Ditto Staked Aptos (STAPT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Ditto Staked Aptos (STAPT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet STAPT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många STAPT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår STAPT:s tokenomics, utforska STAPT-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för STAPT Vill du veta vart STAPT kan vara på väg? På STAPT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se STAPT-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. 