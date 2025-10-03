DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) Tokenomics
DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för DISTRIBUTE(DISTRIBUTE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) Information
DISTRIBUTE is a revolutionary platform on the Solana blockchain that enables anyone to create and launch reward-based tokens without coding knowledge. Our platform automates the distribution of rewards to token holders every 5 minutes, providing enterprise-level scalability regardless of holder count. The project addresses a significant gap in the Solana ecosystem by democratizing token creation and reward distribution, making these processes accessible to non-technical users while maintaining reliability and transparency. DISTRIBUTE handles all the complex backend operations, allowing project founders to focus on community building and marketing rather than technical implementation details.
DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet DISTRIBUTE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många DISTRIBUTE-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår DISTRIBUTE:s tokenomics, utforska DISTRIBUTE-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för DISTRIBUTE
Vill du veta vart DISTRIBUTE kan vara på väg? På DISTRIBUTE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn