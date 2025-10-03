Utforska DISTRIBUTE(DISTRIBUTE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DISTRIBUTE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska DISTRIBUTE(DISTRIBUTE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DISTRIBUTE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för DISTRIBUTE(DISTRIBUTE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 40.48K $ 40.48K $ 40.48K Totalt utbud: $ 948.51M $ 948.51M $ 948.51M Cirkulerande utbud $ 948.51M $ 948.51M $ 948.51M FDV (värdering efter full utspädning): $ 40.48K $ 40.48K $ 40.48K Högsta någonsin: $ 0.00707312 $ 0.00707312 $ 0.00707312 Lägsta någonsin: $ 0.00003194 $ 0.00003194 $ 0.00003194 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0

DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) Information DISTRIBUTE is a revolutionary platform on the Solana blockchain that enables anyone to create and launch reward-based tokens without coding knowledge. Our platform automates the distribution of rewards to token holders every 5 minutes, providing enterprise-level scalability regardless of holder count. The project addresses a significant gap in the Solana ecosystem by democratizing token creation and reward distribution, making these processes accessible to non-technical users while maintaining reliability and transparency. DISTRIBUTE handles all the complex backend operations, allowing project founders to focus on community building and marketing rather than technical implementation details.

Officiell webbplats: https://distributesol.io

DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet DISTRIBUTE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många DISTRIBUTE-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.