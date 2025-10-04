Utforska DISCO Chicken(DISCO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DISCO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska DISCO Chicken(DISCO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DISCO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

DISCO Chicken (DISCO) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för DISCO Chicken(DISCO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 18.91K Totalt utbud: $ 999.97M Cirkulerande utbud $ 999.97M FDV (värdering efter full utspädning): $ 18.91K Högsta någonsin: $ 0.00211762 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0 DISCO Chicken (DISCO) Information Disco is a chicken who is famous on social media with millions of followers. Disco will keep on dancing' to the beat; eat, sleep, disco, repeat. We plan to bring disco to great levels by utilizing the platform we have built for this coin to continuously bring awareness but all a different prospective to the meme community by building a meme project off a well know social media page we have the upper hand by allowing our pre build history on socials to show our establishment for a long term project to STAY. Officiell webbplats: https://www.discochicken.co DISCO Chicken (DISCO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i DISCO Chicken (DISCO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet DISCO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många DISCO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn