Marlknadsvärde: $ 16.42K $ 16.42K $ 16.42K Totalt utbud: $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M Cirkulerande utbud $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M FDV (värdering efter full utspädning): $ 16.42K $ 16.42K $ 16.42K Högsta någonsin: $ 0.0010299 $ 0.0010299 $ 0.0010299 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 DISCIPLINE (DISCIPLINE) Information Promoting the value of discipline and how it can help to improve everyone's life. Whether it may be with fitness, quitting bad habits such as smoking, learning a new skill such as trading. We are helping people to learn how important it is to have discipline and how that can help them to succeed as it is needed to make the dream a reality, helping people to setup their rules in order to achieve what they are really going for. Officiell webbplats: https://www.discipline.gg DISCIPLINE (DISCIPLINE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i DISCIPLINE (DISCIPLINE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet DISCIPLINE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många DISCIPLINE-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn