Mer om DRC DRC prisinformation DRC officiell webbplats DRC tokenomics DRC Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Digital Reserve Currency (DRC) / Tokenomik / Digital Reserve Currency (DRC) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Digital Reserve Currency(DRC), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD digital-reserve-currency tokenomics Information om digital-reserve-currency Digital Reserve Currency (DRC) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Digital Reserve Currency(DRC), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 189.74K $ 189.74K $ 189.74K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 189.74K $ 189.74K $ 189.74K Högsta någonsin: $ 0.03003438 $ 0.03003438 $ 0.03003438 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00018974 $ 0.00018974 $ 0.00018974 Läs mer om priset på Digital Reserve Currency(DRC) Köp DRC nu! Digital Reserve Currency (DRC) Information Digital Reserve Currency (DRC) was designed to become a decentralized digital store of value with a limited supply and a zero-inflation rate. DRC was created during the COVID-19 pandemic with the purpose of finding out how the global economic recession and the increasing demand for decentralized financial instruments may affect its adoption and usage. The total supply of DRC is fixed at 1 billion tokens, and no more additional DRC tokens will ever be created. The scarcity of DRC is embedded into the code, and nothing can change it once DRC contract was deployed into Ethereum network. DRC did not conduct a token sale. DRC has a unique token distribution model, as 100% of the total DRC supply has been issued directly to the Uniswap market. No DRC tokens have ever been premined or retained by the project developers. DRC token has the unique utility of providing DRC holders with the exclusive access to the Digital Reserve, an essential part of the DRC ecosystem. Digital Reserve is a decentralized platform where DRC holders can get instant exposure to the baskets of the most efficient store of value assets, with the purpose of capital preservation and hedging inflation risks. Digital Reserve Currency (DRC) was designed to become a decentralized digital store of value with a limited supply and a zero-inflation rate. Digital Reserve is a decentralized platform where DRC holders can get instant exposure to the baskets of the most efficient store of value assets, with the purpose of capital preservation and hedging inflation risks. Officiell webbplats: https://drcglobal.org/ Digital Reserve Currency (DRC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Digital Reserve Currency (DRC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet DRC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många DRC-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 