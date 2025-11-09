Diem Pris idag

Livepriset för Diem (DIEM) idag är $ 114.03, med en förändring på 9.11% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DIEM till USD är$ 114.03 per DIEM.

Diem rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 3,633,677, med ett cirkulerande utbud på 31.68K DIEM. Under de senaste 24 timmarna handlades DIEM mellan $ 113.98 (lägsta) och $ 127.49 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 347.15, medan det lägsta priset någonsin var $ 109.15.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DIEM med -3.05% under den senaste timmen och -16.69% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Diem (DIEM) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 3.63M$ 3.63M $ 3.63M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.63M$ 3.63M $ 3.63M Cirkulationsutbud 31.68K 31.68K 31.68K Totalt utbud 31,680.07741900793 31,680.07741900793 31,680.07741900793

