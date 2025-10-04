Utforska DiamondShell(DSHELL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DSHELL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska DiamondShell(DSHELL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DSHELL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om DSHELL DSHELL prisinformation DSHELL whitepaper DSHELL officiell webbplats DSHELL tokenomics DSHELL Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / DiamondShell (DSHELL) / Tokenomik / DiamondShell (DSHELL) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om DiamondShell(DSHELL), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD diamondshell tokenomics Information om diamondshell DiamondShell (DSHELL) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för DiamondShell(DSHELL), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 11.83K $ 11.83K $ 11.83K Totalt utbud: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerande utbud $ 550.00K $ 550.00K $ 550.00K FDV (värdering efter full utspädning): $ 21.51K $ 21.51K $ 21.51K Högsta någonsin: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Lägsta någonsin: $ 0.01350254 $ 0.01350254 $ 0.01350254 Aktuellt pris: $ 0.02150815 $ 0.02150815 $ 0.02150815 Läs mer om priset på DiamondShell(DSHELL) Köp DSHELL nu! DiamondShell (DSHELL) Information DiamondShell is an RWA investment platform with its own native token #DShell. In a few words, it is a new-age protocol that allows you to make direct short-term (2-24 weeks) investments in real-world trade deals and receive a share of the profits (Trade Financing). For a long time, the worlds of crypto and the real sector did not intersect and existed independently of each other. DiamondShell is here to establish the much needed connection between the two. The platform attracts crypto capital to finance real-world deals. Our focus is on purchase and sales international transactions (import and export). Operations of this kind are highly profitable and inaccessible to ordinary investors unless they establish a company, obtain a license, arrange logistics, and undergo other complex processes. Our goal is to let investors earn more than they could by staking or performing similar activities. We strive to give them the opportunity to profit from actual deals with physical goods by providing capital to scheduled transactions (trade finance). DiamondShell is an RWA investment platform with its own native token #DShell. In a few words, it is a new-age protocol that allows you to make direct short-term (2-24 weeks) investments in real-world trade deals and receive a share of the profits (Trade Financing). For a long time, the worlds of crypto and the real sector did not intersect and existed independently of each other. DiamondShell is here to establish the much needed connection between the two. The platform attracts crypto capital to finance real-world deals. Our focus is on purchase and sales international transactions (import and export). Operations of this kind are highly profitable and inaccessible to ordinary investors unless they establish a company, obtain a license, arrange logistics, and undergo other complex processes. Our goal is to let investors earn more than they could by staking or performing similar activities. We strive to give them the opportunity to profit from actual deals with physical goods by providing capital to scheduled transactions (trade finance). Officiell webbplats: https://diamondshell.finance/ Whitepaper: https://docs.diamondshell.finance DiamondShell (DSHELL) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i DiamondShell (DSHELL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet DSHELL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många DSHELL-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår DSHELL:s tokenomics, utforska DSHELL-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för DSHELL Vill du veta vart DSHELL kan vara på väg? På DSHELL sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se DSHELL-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn