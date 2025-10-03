Utforska DIA(DIA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DIA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska DIA(DIA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DIA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

DIA (DIA) Information DIA is a trustless oracle network delivering unmatched data coverage and fully verifiable feeds to power dApps on any blockchain, powered by the $DIA utility token. By sourcing data directly from 100+ primary sources, DIA ensures unparalleled accuracy and breadth of coverage, enabling protocols to support any asset with confidence. Its modular, rollup-based architecture executes all oracle operations onchain, guaranteeing full verifiability and eliminating reliance on opaque third parties. The network is fully permissionless, allowing anyone to deploy oracles, operate nodes, and stake to secure the data pipeline. This makes DIA the most transparent and trustless oracle solution available. Today, DIA supports 20,000+ assets across 60+ blockchains and powers 200+ dApps spanning DeFi, RWA tokenization, gaming, and more, scaling the oracle infrastructure that Web3 can verify, not just trust. Officiell webbplats: https://diadata.org/ DIA (DIA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i DIA (DIA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet DIA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många DIA-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår DIA:s tokenomics, utforska DIA-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för DIA Vill du veta vart DIA kan vara på väg? På DIA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se DIA-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. 