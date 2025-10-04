Utforska dexSHARE(DEXSHARE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DEXSHARE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska dexSHARE(DEXSHARE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DEXSHARE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om DEXSHARE DEXSHARE prisinformation DEXSHARE whitepaper DEXSHARE officiell webbplats DEXSHARE tokenomics DEXSHARE Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / dexSHARE (DEXSHARE) / Tokenomik / dexSHARE (DEXSHARE) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om dexSHARE(DEXSHARE), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD dexshare tokenomics Information om dexshare dexSHARE (DEXSHARE) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för dexSHARE(DEXSHARE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 714.19 $ 714.19 $ 714.19 Totalt utbud: $ 67.16K $ 67.16K $ 67.16K Cirkulerande utbud $ 19.61K $ 19.61K $ 19.61K FDV (värdering efter full utspädning): $ 2.45K $ 2.45K $ 2.45K Högsta någonsin: $ 414.96 $ 414.96 $ 414.96 Lägsta någonsin: $ 0.00209527 $ 0.00209527 $ 0.00209527 Aktuellt pris: $ 0.03642447 $ 0.03642447 $ 0.03642447 Läs mer om priset på dexSHARE(DEXSHARE) Köp DEXSHARE nu! dexSHARE (DEXSHARE) Information dexSHARE is part of a multi-token token system and can be considered a measure of value in the Money Market Protocol. dexSHARE holders have voting rights (governance) on proposals to improve the protocol and future use cases within the Money Market protocol. Dex Money Market is an algorithmic reserve protocol with multi step auto-compounded strategies and ETF rewards. Our protocol offers a single regulatory mechanism and protocol owned liquidity. The Money Market consists of three corresponding tokens – USDEX, dexSHARES and dexETF. Inspired by precursive projects before us (Tomb Finance, Olympus DAO, Balancer, Beefy Finance) we have developed a truly unique multi-token protocol that empowers users by simplifying the advanced trading strategies employed by experienced investors and promotes growth through a low-risk algorithmic trading model. Inspired by precursive projects before us (Tomb Finance, Olympus DAO, Balancer, Beefy Finance) we have developed a truly unique multi-token protocol that empowers users by simplifying the advanced trading strategies employed by experienced investors and promotes growth through a low-risk algorithmic trading model. Officiell webbplats: https://www.dexfinance.com/ Whitepaper: https://www.dexfinance.com/documentation/ dexSHARE (DEXSHARE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i dexSHARE (DEXSHARE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet DEXSHARE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många DEXSHARE-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår DEXSHARE:s tokenomics, utforska DEXSHARE-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för DEXSHARE Vill du veta vart DEXSHARE kan vara på väg? På DEXSHARE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. 