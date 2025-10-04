DexQuark (QRK) Tokenomics
DexQuark (QRK) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för DexQuark(QRK), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
DexQuark (QRK) Information
DexQuark is a trade platform, designed specifically for pump fun coins. Official token of the platform is $QRK. Holders of $QRK are getting revenue share, and revenue share system is based on buyback & burn mechanism.
We have an up and running trade platform with 1k+ daily unique visitors and 20+ Daily active traders. Growing every day. We can provide the data if necessary.
The long term vision of the project is to become first Super DApp in the ecosystem, all in one platform. Details are mentioned in next question.
Our token holders ($QRK) will have free access to all of our bots.
DexQuark (QRK) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i DexQuark (QRK) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet QRK-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många QRK-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår QRK:s tokenomics, utforska QRK-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för QRK
Vill du veta vart QRK kan vara på väg? På QRK sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn