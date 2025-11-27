Vad är DTF6900

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Dex Trending Fund 6900(DTF6900), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Dex Trending Fund 6900(DTF6900), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 4.62K $ 4.62K $ 4.62K Totalt utbud: $ 815.86M $ 815.86M $ 815.86M Cirkulerande utbud $ 815.86M $ 815.86M $ 815.86M FDV (värdering efter full utspädning): $ 4.62K $ 4.62K $ 4.62K Högsta någonsin: $ 0.00127758 $ 0.00127758 $ 0.00127758 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Dex Trending Fund 6900(DTF6900) Köp DTF6900 nu!

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Information Officiell webbplats: https://revshare.dev/token/DTFc41ZXq8Mr84pLD6J68YgyhxNmvJ9qnvZQKCotPZPg

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet DTF6900-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många DTF6900-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår DTF6900:s tokenomics, utforska DTF6900-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för DTF6900 Vill du veta vart DTF6900 kan vara på väg? På DTF6900 sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se DTF6900-tokens prisförutsägelse nu!

