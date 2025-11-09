Dex Trending Fund 6900 Pris idag

Livepriset för Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) idag är $ 0.00000821, med en förändring på 8.33% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DTF6900 till USD är$ 0.00000821 per DTF6900.

Dex Trending Fund 6900 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 6,687.76, med ett cirkulerande utbud på 815.86M DTF6900. Under de senaste 24 timmarna handlades DTF6900 mellan $ 0.0000082 (lägsta) och $ 0.00000897 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00127758, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0000082.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DTF6900 med -0.33% under den senaste timmen och -28.71% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 6.69K$ 6.69K $ 6.69K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 6.69K$ 6.69K $ 6.69K Cirkulationsutbud 815.86M 815.86M 815.86M Totalt utbud 815,858,279.47 815,858,279.47 815,858,279.47

Det aktuella börsvärdet för Dex Trending Fund 6900 är $ 6.69K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av DTF6900 är 815.86M, med ett totalt utbud på 815858279.47. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 6.69K.