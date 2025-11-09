BörsDEX+
Livepriset för Dex Trending Fund 6900 idag är 0.00000821 USD.DTF6900 börsvärdet är 6,687.76 USD. Följ prisuppdateringar för DTF6900 till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om DTF6900

DTF6900 prisinformation

Vad är DTF6900

DTF6900 officiell webbplats

DTF6900 tokenomics

DTF6900 Prisförutsägelse

Dex Trending Fund 6900 Logotyp

Dex Trending Fund 6900 Pris (DTF6900)

Onoterad

1 DTF6900-till-USD pris i realtid:

--
----
-8.30%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart.
USD
Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 12:04:25 (UTC+8)

Dex Trending Fund 6900 Pris idag

Livepriset för Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) idag är $ 0.00000821, med en förändring på 8.33% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DTF6900 till USD är$ 0.00000821 per DTF6900.

Dex Trending Fund 6900 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 6,687.76, med ett cirkulerande utbud på 815.86M DTF6900. Under de senaste 24 timmarna handlades DTF6900 mellan $ 0.0000082 (lägsta) och $ 0.00000897 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00127758, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0000082.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DTF6900 med -0.33% under den senaste timmen och -28.71% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Marknadsinformation

$ 6.69K
--
$ 6.69K
815.86M
815,858,279.47
Det aktuella börsvärdet för Dex Trending Fund 6900 är $ 6.69K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av DTF6900 är 815.86M, med ett totalt utbud på 815858279.47. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 6.69K.

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0000082
lägsta under 24-timmar
$ 0.00000897
högsta under 24-timmar

$ 0.0000082
$ 0.00000897
$ 0.00127758
$ 0.0000082
-0.33%

-8.32%

-28.71%

-28.71%

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Dex Trending Fund 6900 till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Dex Trending Fund 6900 till USD $ -0.0000049003.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Dex Trending Fund 6900 till USD $ -0.0000077573.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Dex Trending Fund 6900 till USD $ -0.00023860310617968914.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-8.32%
30 dagar$ -0.0000049003-59.68%
60 dagar$ -0.0000077573-94.48%
90 dagar$ -0.00023860310617968914-96.67%

Prisförutsägelse för Dex Trending Fund 6900

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DTF6900 $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Dex Trending Fund 6900 potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Dex Trending Fund 6900 kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för DTF6900 prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Dex Trending Fund 6900 Price Prediction.

Vad är Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

DTF6900 is a utility meme coin that tracks top trending tokens on Dexscreener. When a legit coin starts trending DTF6900 airdrops it to holders. No guessing, no sniping; just hold and get exposure to potential 100x plays. DTF6900 is the first PvE utility meme coin that rewards holders by supporting other trending tokens. Instead of competing, it collaborates by giving exposure to both its holders and rising projects. It’s also being built directly with RevShare, making it structurally impossible to fork.

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Dex Trending Fund 6900

Hur mycket kommer 1 Dex Trending Fund 6900 att vara värd år 2030?
Om Dex Trending Fund 6900 skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Dex Trending Fund 6900-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 12:04:25 (UTC+8)

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

