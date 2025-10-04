Utforska Desy Duk(DESY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DESY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Desy Duk(DESY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DESY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

DESY Prisförutsägelse Desy Duk (DESY) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Desy Duk(DESY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 25.69K Totalt utbud: $ 999.63M Cirkulerande utbud $ 999.63M FDV (värdering efter full utspädning): $ 25.69K Högsta någonsin: $ 0.00142863 Lägsta någonsin: $ 0.00001476 Aktuellt pris: $ 0 Desy Duk (DESY) Information The project centers around Desy Duk, a comical spin on the beloved Daisy Duck, emerging from the popular Dolanverse. Desy is here to spread laughter and joy, collaborating with other iconic characters from the Dolanverse like Dolan, Gooby, and Morky. Together, they create hilarious, meme-worthy moments that entertain and engage the community. This project focuses on delivering a steady stream of humorous, hand-drawn content that taps into the viral energy of meme culture. Whether you're familiar with the Dolanverse or discovering it for the first time, Desy Duk and her crew are here to bring a smile to your face every day. Officiell webbplats: https://desyduk.com/ Desy Duk (DESY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Desy Duk (DESY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet DESY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många DESY-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår DESY:s tokenomics, utforska DESY-tokens pris i realtid!