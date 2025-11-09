Dessistant by Virtuals Pris idag

Livepriset för Dessistant by Virtuals (DESS) idag är --, med en förändring på 27.49% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DESS till USD är-- per DESS.

Dessistant by Virtuals rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 71,543, med ett cirkulerande utbud på 507.54M DESS. Under de senaste 24 timmarna handlades DESS mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DESS med -1.85% under den senaste timmen och -54.88% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Dessistant by Virtuals (DESS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 71.54K$ 71.54K $ 71.54K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 140.96K$ 140.96K $ 140.96K Cirkulationsutbud 507.54M 507.54M 507.54M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

