Livepriset för Descipher Fund idag är 0 USD.DESCI börsvärdet är 4,948.18 USD. Följ prisuppdateringar för DESCI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om DESCI

DESCI prisinformation

Vad är DESCI

DESCI whitepaper

DESCI officiell webbplats

DESCI tokenomics

DESCI Prisförutsägelse

Descipher Fund Logotyp

Descipher Fund Pris (DESCI)

Onoterad

1 DESCI-till-USD pris i realtid:

--
----
0.00%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Descipher Fund (DESCI) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 12:04:18 (UTC+8)

Descipher Fund Pris idag

Livepriset för Descipher Fund (DESCI) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DESCI till USD är-- per DESCI.

Descipher Fund rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,948.18, med ett cirkulerande utbud på 56.00M DESCI. Under de senaste 24 timmarna handlades DESCI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00445736, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DESCI med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Descipher Fund (DESCI) Marknadsinformation

$ 4.95K
$ 4.95K$ 4.95K

--
----

$ 8.84K
$ 8.84K$ 8.84K

56.00M
56.00M 56.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Descipher Fund är $ 4.95K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av DESCI är 56.00M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 8.84K.

Descipher Fund Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00445736
$ 0.00445736$ 0.00445736

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Descipher Fund (DESCI) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Descipher Fund till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Descipher Fund till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Descipher Fund till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Descipher Fund till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0--
30 dagar$ 0-45.72%
60 dagar$ 0-92.98%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Descipher Fund

Descipher Fund (DESCI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DESCI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Descipher Fund (DESCI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Descipher Fund potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Descipher Fund kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för DESCI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Descipher Fund Price Prediction.

Vad är Descipher Fund (DESCI)

Descipher.Fund is about empowering researchers via AI agents and unlocking decentralized access to science funding.

Our two core products are:

The Research Crew: a swarm of specialized AI agents working together to support scientists at every stage of their journey. Each agent focuses on a key area; scientific papers, patents, funding, collaborations, or legal and the group of agents (swarm) together, identify opportunities (decipher), and solve problems for fostering scientific evolution.

The DeSci Launchpad: This platform enables researchers to tokenize and launch their science projects. Allocations will be given to $DESCI stakers.

Descipher Fund (DESCI) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Descipher Fund

Hur mycket kommer 1 Descipher Fund att vara värd år 2030?
Om Descipher Fund skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Descipher Fund-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 12:04:18 (UTC+8)

Descipher Fund (DESCI) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Descipher Fund

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.