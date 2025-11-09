Dephaser JPY Pris idag

Livepriset för Dephaser JPY (JPYT) idag är $ 0.00647544, med en förändring på 0.41% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för JPYT till USD är$ 0.00647544 per JPYT.

Dephaser JPY rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 162,761, med ett cirkulerande utbud på 25.14M JPYT. Under de senaste 24 timmarna handlades JPYT mellan $ 0.00640289 (lägsta) och $ 0.00652956 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00682267, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00631154.

I kortsiktigt resultat, rörde sig JPYT med +0.45% under den senaste timmen och -0.74% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Dephaser JPY (JPYT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 162.76K$ 162.76K $ 162.76K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 162.76K$ 162.76K $ 162.76K Cirkulationsutbud 25.14M 25.14M 25.14M Totalt utbud 25,138,085.16154 25,138,085.16154 25,138,085.16154

Det aktuella börsvärdet för Dephaser JPY är $ 162.76K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av JPYT är 25.14M, med ett totalt utbud på 25138085.16154. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 162.76K.