Dejitaru Shirudo (SHIELD) Tokenomics
Dejitaru Shirudo (SHIELD) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Dejitaru Shirudo(SHIELD), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Dejitaru Shirudo (SHIELD) Information
Dejitaru Shirudo ($SHIELD) is a decentralized community part of the Dejitaru TSUKA ecosystem. It is centered around meditation, research, and enlightenment. TSUKA is the digital handle to the blade that will save DeFi, and SHIRUDO is the digital shield. The developer of Shirudo communicates through etherscan to give the community clues and provides insightful words of wisdom.
Shirudo’s main purpose is to help organize the world through the pursuit of faith and lead us into true decentralization.
Dejitaru Shirudo (SHIELD) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Dejitaru Shirudo (SHIELD) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet SHIELD-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många SHIELD-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår SHIELD:s tokenomics, utforska SHIELD-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för SHIELD
Vill du veta vart SHIELD kan vara på väg? På SHIELD sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn