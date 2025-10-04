Utforska Degen USDC(DEGENUSDC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DEGENUSDC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Degen USDC(DEGENUSDC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DEGENUSDC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om DEGENUSDC DEGENUSDC prisinformation DEGENUSDC officiell webbplats DEGENUSDC tokenomics DEGENUSDC Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Degen USDC (DEGENUSDC) / Tokenomik / Degen USDC (DEGENUSDC) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Degen USDC(DEGENUSDC), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD degen-usdc tokenomics Information om degen-usdc Degen USDC (DEGENUSDC) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Degen USDC(DEGENUSDC), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 419.24 $ 419.24 $ 419.24 Totalt utbud: $ 413.00 $ 413.00 $ 413.00 Cirkulerande utbud $ 413.00 $ 413.00 $ 413.00 FDV (värdering efter full utspädning): $ 419.24 $ 419.24 $ 419.24 Högsta någonsin: $ 8.98 $ 8.98 $ 8.98 Lägsta någonsin: $ 0.958257 $ 0.958257 $ 0.958257 Aktuellt pris: $ 1.015 $ 1.015 $ 1.015 Läs mer om priset på Degen USDC(DEGENUSDC) Köp DEGENUSDC nu! Degen USDC (DEGENUSDC) Information The Degen USDC vault supplies in DEGEN collateral markets and other long tail coins in the Base ecosystem. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk. The Degen USDC vault supplies in DEGEN collateral markets and other long tail coins in the Base ecosystem. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk. Officiell webbplats: https://app.morpho.org/vault Degen USDC (DEGENUSDC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Degen USDC (DEGENUSDC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet DEGENUSDC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många DEGENUSDC-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår DEGENUSDC:s tokenomics, utforska DEGENUSDC-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för DEGENUSDC Vill du veta vart DEGENUSDC kan vara på väg? På DEGENUSDC sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se DEGENUSDC-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn