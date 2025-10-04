Degen The Otter (DGEN) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Degen The Otter(DGEN), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 04:45:11 (UTC+8)
Degen The Otter (DGEN) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Degen The Otter(DGEN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 8.17K
Totalt utbud:
$ 996.95M
Cirkulerande utbud
$ 940.20M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 8.66K
Högsta någonsin:
$ 0.0011652
Lägsta någonsin:
$ 0.0000048
Aktuellt pris:
$ 0
Degen The Otter (DGEN) Information

The Asian small-clawed otter, also known as the oriental small-clawed otter and the small-clawed otter, is an otter species native to South and Southeast Asia. It has short claws that do not extend beyond the pads of its webbed digits.

"Degen The Otter" is one of the most phenomenal pets across TikTok & Instagram

$DGEN is committed to donating and supporting conservation efforts for the asian small-clawed otters with the supports from the real owner of 'Degen The Otter'

Officiell webbplats:
https://www.degenottercoin.com/

Degen The Otter (DGEN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Degen The Otter (DGEN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet DGEN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många DGEN-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår DGEN:s tokenomics, utforska DGEN-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för DGEN

Vill du veta vart DGEN kan vara på väg? På DGEN sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

