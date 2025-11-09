Degen Hours Pris idag

Livepriset för Degen Hours (SLEEP) idag är --, med en förändring på 4.63% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SLEEP till USD är-- per SLEEP.

Degen Hours rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 54,128, med ett cirkulerande utbud på 10.00B SLEEP. Under de senaste 24 timmarna handlades SLEEP mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SLEEP med -0.23% under den senaste timmen och -8.03% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Degen Hours (SLEEP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 54.13K$ 54.13K $ 54.13K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 54.13K$ 54.13K $ 54.13K Cirkulationsutbud 10.00B 10.00B 10.00B Totalt utbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

