DeFiGeek Community Japan Pris idag

Livepriset för DeFiGeek Community Japan (TXJP) idag är $ 19.33, med en förändring på 4.26% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TXJP till USD är$ 19.33 per TXJP.

DeFiGeek Community Japan rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,055,013, med ett cirkulerande utbud på 210.00K TXJP. Under de senaste 24 timmarna handlades TXJP mellan $ 19.13 (lägsta) och $ 20.28 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 33.01, medan det lägsta priset någonsin var $ 18.79.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TXJP med -0.47% under den senaste timmen och -9.97% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

DeFiGeek Community Japan (TXJP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M Cirkulationsutbud 210.00K 210.00K 210.00K Totalt utbud 210,000.0 210,000.0 210,000.0

Det aktuella börsvärdet för DeFiGeek Community Japan är $ 4.06M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av TXJP är 210.00K, med ett totalt utbud på 210000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.06M.