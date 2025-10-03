Utforska DeFido(DEFIDO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DEFIDO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska DeFido(DEFIDO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DEFIDO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

DeFido (DEFIDO) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för DeFido(DEFIDO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 121.44K $ 121.44K $ 121.44K Totalt utbud: $ 867.09M $ 867.09M $ 867.09M Cirkulerande utbud $ 867.09M $ 867.09M $ 867.09M FDV (värdering efter full utspädning): $ 121.44K $ 121.44K $ 121.44K Högsta någonsin: $ 0.269335 $ 0.269335 $ 0.269335 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00014006 $ 0.00014006 $ 0.00014006 DeFido (DEFIDO) Information DeFido, the lovable french bulldog born from a coinbase tweet in 2021 has returned to his rightful home on BASE. A meme with a dream, to be the top dog on his home chain. DeFido is a collective of people who are passionate about a world where decentralized finance creates value, fosters community, and unleashes creativity. We believe in radical transparency and putting financial power into the hands of people. But we also know that the potential of DeFi won't be realized until everyone can access it. That's why we're prioritizing education, community building, and ease-of-use across all our tools. DeFido, the lovable french bulldog born from a coinbase tweet in 2021 has returned to his rightful home on BASE. A meme with a dream, to be the top dog on his home chain. DeFido is a collective of people who are passionate about a world where decentralized finance creates value, fosters community, and unleashes creativity. We believe in radical transparency and putting financial power into the hands of people. But we also know that the potential of DeFi won't be realized until everyone can access it. That's why we're prioritizing education, community building, and ease-of-use across all our tools. Officiell webbplats: https://www.defido.io DeFido (DEFIDO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i DeFido (DEFIDO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet DEFIDO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många DEFIDO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.