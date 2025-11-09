Defidash Pris idag

Livepriset för Defidash (DEFIDASH) idag är $ 0.01168744, med en förändring på 0.13% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DEFIDASH till USD är$ 0.01168744 per DEFIDASH.

Defidash rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 233,749, med ett cirkulerande utbud på 20.00M DEFIDASH. Under de senaste 24 timmarna handlades DEFIDASH mellan $ 0.01162026 (lägsta) och $ 0.011839 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02970776, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01090149.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DEFIDASH med -- under den senaste timmen och -11.73% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Defidash (DEFIDASH) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 233.75K$ 233.75K $ 233.75K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 233.75K$ 233.75K $ 233.75K Cirkulationsutbud 20.00M 20.00M 20.00M Totalt utbud 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

