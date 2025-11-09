Defi Tiger Pris idag

Livepriset för Defi Tiger (DTG) idag är --, med en förändring på 4.93% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DTG till USD är-- per DTG.

Defi Tiger rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 830,150, med ett cirkulerande utbud på 352.59T DTG. Under de senaste 24 timmarna handlades DTG mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DTG med -0.27% under den senaste timmen och -17.07% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Defi Tiger (DTG) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 830.15K$ 830.15K $ 830.15K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 830.15K$ 830.15K $ 830.15K Cirkulationsutbud 352.59T 352.59T 352.59T Totalt utbud 352,586,384,803,387.6 352,586,384,803,387.6 352,586,384,803,387.6

