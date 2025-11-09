BörsDEX+
Livepriset för DeFi Dollar idag är 0.997586 USD.USDFI börsvärdet är 388,465 USD. Följ prisuppdateringar för USDFI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för DeFi Dollar idag är 0.997586 USD.USDFI börsvärdet är 388,465 USD. Följ prisuppdateringar för USDFI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

DeFi Dollar Logotyp

DeFi Dollar Pris (USDFI)

Onoterad

1 USDFI-till-USD pris i realtid:

$0.997586
0.00%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
DeFi Dollar (USDFI) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:46:27 (UTC+8)

DeFi Dollar Pris idag

Livepriset för DeFi Dollar (USDFI) idag är $ 0.997586, med en förändring på 0.03% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för USDFI till USD är$ 0.997586 per USDFI.

DeFi Dollar rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 388,465, med ett cirkulerande utbud på 389.37K USDFI. Under de senaste 24 timmarna handlades USDFI mellan $ 0.996765 (lägsta) och $ 0.998302 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.006, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.982826.

I kortsiktigt resultat, rörde sig USDFI med +0.07% under den senaste timmen och +0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

DeFi Dollar (USDFI) Marknadsinformation

$ 388.47K
--
$ 388.47K
389.37K
389,369.742469727
Det aktuella börsvärdet för DeFi Dollar är $ 388.47K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av USDFI är 389.37K, med ett totalt utbud på 389369.742469727. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 388.47K.

DeFi Dollar Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.996765
lägsta under 24-timmar
$ 0.998302
högsta under 24-timmar

$ 0.996765
$ 0.998302
$ 1.006
$ 0.982826
+0.07%

-0.02%

+0.00%

+0.00%

DeFi Dollar (USDFI) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på DeFi Dollar till USD $ -0.0002906125764491.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på DeFi Dollar till USD $ +0.0073949055.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på DeFi Dollar till USD $ -0.0015250097.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på DeFi Dollar till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0002906125764491-0.02%
30 dagar$ +0.0073949055+0.74%
60 dagar$ -0.0015250097-0.15%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för DeFi Dollar

DeFi Dollar (USDFI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för USDFI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
DeFi Dollar (USDFI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på DeFi Dollar potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som DeFi Dollar kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för USDFI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på DeFi Dollar Price Prediction.

Vad är DeFi Dollar (USDFI)

DeFi needs more truly native, on-chain, and censorship-resistant stablecoins to fulfill its promise. That's why today, we are incredibly proud to launch DeFi Dollar. We’re further powering the Future of Finance by introducing $USDFI, an unstoppable stablecoin backed by the very tokens that govern DeFi itself.

To start, DeFi Dollar is collateralized by ten of the most trusted and liquid assets on Ethereum: $AAVE, $CRV, $FXS, $LDO, $LINK, $LQTY, $SKY, $UNI, $WBTC, and $YFI. But we aren’t just using these assets as collateral; we are building upon the foundational blocks they represent, integrating with battle-tested protocols including Uniswap, Chainlink, Curve, Yearn, Frax, and Liquity to create a truly composable and resilient system.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

DeFi Dollar (USDFI) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om DeFi Dollar

Hur mycket kommer 1 DeFi Dollar att vara värd år 2030?
Om DeFi Dollar skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella DeFi Dollar-priser och förväntad avkastning.
Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.