DeFi Dollar Pris idag

Livepriset för DeFi Dollar (USDFI) idag är $ 0.997586, med en förändring på 0.03% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för USDFI till USD är$ 0.997586 per USDFI.

DeFi Dollar rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 388,465, med ett cirkulerande utbud på 389.37K USDFI. Under de senaste 24 timmarna handlades USDFI mellan $ 0.996765 (lägsta) och $ 0.998302 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.006, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.982826.

I kortsiktigt resultat, rörde sig USDFI med +0.07% under den senaste timmen och +0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

DeFi Dollar (USDFI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 388.47K$ 388.47K $ 388.47K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 388.47K$ 388.47K $ 388.47K Cirkulationsutbud 389.37K 389.37K 389.37K Totalt utbud 389,369.742469727 389,369.742469727 389,369.742469727

Det aktuella börsvärdet för DeFi Dollar är $ 388.47K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av USDFI är 389.37K, med ett totalt utbud på 389369.742469727. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 388.47K.