Defi Cattos Pris idag

Livepriset för Defi Cattos (CATTOS) idag är $ 0.00019635, med en förändring på 3.14% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CATTOS till USD är$ 0.00019635 per CATTOS.

Defi Cattos rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 196,349, med ett cirkulerande utbud på 1.00B CATTOS. Under de senaste 24 timmarna handlades CATTOS mellan $ 0.00019319 (lägsta) och $ 0.00020688 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00216791, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0001427.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CATTOS med -0.81% under den senaste timmen och +3.38% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Defi Cattos (CATTOS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 196.35K$ 196.35K $ 196.35K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 196.35K$ 196.35K $ 196.35K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Defi Cattos är $ 196.35K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CATTOS är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 196.35K.