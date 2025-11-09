DeFAI Pris idag

Livepriset för DeFAI (DEFAI) idag är --, med en förändring på 6.45% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DEFAI till USD är-- per DEFAI.

DeFAI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 53,128, med ett cirkulerande utbud på 953.20M DEFAI. Under de senaste 24 timmarna handlades DEFAI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00974805, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DEFAI med +0.31% under den senaste timmen och -23.65% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

DeFAI (DEFAI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 53.13K$ 53.13K $ 53.13K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 55.74K$ 55.74K $ 55.74K Cirkulationsutbud 953.20M 953.20M 953.20M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

