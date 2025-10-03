Utforska DeepOnion(ONION) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ONION-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska DeepOnion(ONION) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ONION-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

ONION Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / DeepOnion (ONION) / Tokenomik / DeepOnion (ONION) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om DeepOnion(ONION), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD deeponion tokenomics Information om deeponion DeepOnion (ONION) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för DeepOnion(ONION), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 270.54K $ 270.54K $ 270.54K Totalt utbud: -- -- -- Cirkulerande utbud $ 20.08M $ 20.08M $ 20.08M FDV (värdering efter full utspädning): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Högsta någonsin: $ 20.2 $ 20.2 $ 20.2 Lägsta någonsin: $ 0.00312193 $ 0.00312193 $ 0.00312193 Aktuellt pris: $ 0.01346962 $ 0.01346962 $ 0.01346962 Läs mer om priset på DeepOnion(ONION) Köp ONION nu! DeepOnion (ONION) Information "DeepOnion (ONION) describes itself as a decentralized, open-source, community-driven cryptocurrency that offers multi-layered privacy and everyday use cases. It uses an x13 hybrid PoW/PoS to secure the network. DeepOnion claims to be one of the earliest cryptos to integrate the Tor network into the DeepOnion wallet, which has reportedly not leaked any IP addresses since its release on 12 July 2017. Features delivered by the DeepOnion team: DeepSend as a base solution for private and untraceable payments without relying on cryptographic encryption. "DeepOnion (ONION) describes itself as a decentralized, open-source, community-driven cryptocurrency that offers multi-layered privacy and everyday use cases. It uses an x13 hybrid PoW/PoS to secure the network. DeepOnion claims to be one of the earliest cryptos to integrate the Tor network into the DeepOnion wallet, which has reportedly not leaked any IP addresses since its release on 12 July 2017. Features delivered by the DeepOnion team: DeepSend as a base solution for private and untraceable payments without relying on cryptographic encryption. DeepVault to register and verify digital files with the DeepOnion blockchain. VoteCentral, a balanced and non-biased voting platform for the community. WooCommerce, Shopify and OpenCart payment plugins for merchants. More info can be found at (https://DeepOnion.org)" Officiell webbplats: https://deeponion.org WooCommerce, Shopify and OpenCart payment plugins for merchants. More info can be found at (https://DeepOnion.org)" Officiell webbplats: https://deeponion.org DeepOnion (ONION) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i DeepOnion (ONION) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ONION-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ONION-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår ONION:s tokenomics, utforska ONION-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för ONION Vill du veta vart ONION kan vara på väg? På ONION sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. 