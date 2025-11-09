Decentralized Retirement Account Pris idag

Livepriset för Decentralized Retirement Account (DRA) idag är $ 0.00001998, med en förändring på 2.80% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DRA till USD är$ 0.00001998 per DRA.

Decentralized Retirement Account rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 20,071, med ett cirkulerande utbud på 999.44M DRA. Under de senaste 24 timmarna handlades DRA mellan $ 0.00001995 (lägsta) och $ 0.00002071 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0054863, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00001861.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DRA med -1.22% under den senaste timmen och -14.50% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Decentralized Retirement Account (DRA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 20.07K$ 20.07K $ 20.07K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 20.07K$ 20.07K $ 20.07K Cirkulationsutbud 999.44M 999.44M 999.44M Totalt utbud 999,438,336.831728 999,438,336.831728 999,438,336.831728

