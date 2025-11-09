Decentralized Gaming Network Pris idag

Livepriset för Decentralized Gaming Network (DGN) idag är --, med en förändring på 1.35% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DGN till USD är-- per DGN.

Decentralized Gaming Network rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 7,457.52, med ett cirkulerande utbud på 100.00M DGN. Under de senaste 24 timmarna handlades DGN mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00738296, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DGN med 0.00% under den senaste timmen och -14.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Decentralized Gaming Network (DGN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 7.46K$ 7.46K $ 7.46K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 7.46K$ 7.46K $ 7.46K Cirkulationsutbud 100.00M 100.00M 100.00M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

